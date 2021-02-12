Музыка Чайковского впервые прозвучала вместо гимна России на чемпионате мира

Российская конькобежка Ангелина Голикова в нидерландском Херенвене завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров на чемпионате мира. На ее награждении впервые вместо гимна России прозвучал фрагмент Первого концерта композитора Петра Чайковского.

Голикова победила с результатом 37,141 секунды, сообщил Еurosport. Так как россияне до конца 2022 года из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) будут выступать без использования национальной символики, в том числе, гимна, Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам использовать в этом качестве музыку Петра Чайковского.

«В ISU не возражают против этой музыки. Тем более, с Чайковским уже выступает сборная российских конькобежцев», — сообщил «МАТЧ ТВ» информированный источник.

На чемпионате мира по фигурному катанию, который 22–28 марта состоится в Стокгольме, российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure skating federation of Russia).

Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев заявил, что Чайковского ассоциируется именно с Россией, и этого композитора хорошо знают во всем мире. По его мнению, фрагмент его Первого концерта поднимет командный дух российских конькобежцев.