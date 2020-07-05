Мужскую ДНК нашли в пробе экс-биатлонистки Зайцевой

«Это все равно, что обвинять в убийстве, хотя ты никому не причинял вреда. Представляете, каково это — сообщать мужу, что в вашей пробе обнаружили ДНК другого мужчины. Эта история могла разрушить мою семью», — заявила спортсменка.

По ее словам, это все равно, что «обвинять в убийстве, хотя ты никому не причинял вреда».

В то время Зайцева пыталась забеременеть. Она завершила карьеру в январе 2015 года, в октябре родила второго сына.

После Олимпиады-2014 в Сочи в допинг-пробе Зайцевой обнаружили следы ДНК двух человек. Спортсменку пожизненно отстранили от участия в главных спортивных соревнованиях, а результаты биатлонистки на Играх аннулировали.

Зайцева много раз утверждала, что никогда в жизни не употребляла запрещенные вещества. Причем она готова повторить это еще «миллионы раз». На опознание чужой ДНК ушли годы.

В марте в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошли слушания по апелляциям Зайцевой и двух других российских биатлонисток — Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Они состоялись в закрытом режиме из-за коронавируса, официально решение еще не озвучено.