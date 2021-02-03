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    03 февраля 2021, 14:27

    Мужская теннисная сборная вышла в полуфинал ATP Cup

    Гора Орлов

    Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над японцем Кэя Нисикори во второй встрече второго тура Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Состязание разворачивается в австралийском Мельбурне.
    Мужская теннисная сборная вышла в полуфинал ATP Cup

    Об этом сообщил RТ. Турнирная встреча завершилась победой 24-летнего россиянина со счетом 6:2, 6:4. Медведев является четвертой ракеткой мира, Нисикори входит в этот список под 41-м номером.

    Ранее победитель восьми турниров ATP Андрей Рублев обыграл японца Есихито Нисиоку со счетом 6:1, 6:3. Счет в матче стал 2-0, сборная России досрочно стала победительницей командного противостояния и вышла в полуфинал турнира. Во вторник россияне победили сборную Аргентины — 2-1. Соперник нашей команды в полуфинальном матче будет определен позднее.

    Турнир ATP Cup довольно новое мероприятие. Он проводится всего лишь во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив свое место будущим победителям сербам. В сегодняшнем розыгрыше примут участие 12 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Завершение турнира планируется 6 февраля.