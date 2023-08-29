Спорт 29 августа 2023, 22:18 Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Белоруссии Мужская сборная России по волейболу в товарищеском матче обыграла белорусов Pxhere

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Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:8, 25:21, 25:12).

Игра прошла в Москве во Дворце спорта «Динамо». Следующий контрольный матч между российской и белорусской командами состоится в среду, 30 августа, уточнил RT.

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Очередной матч между командами пройдет в ретростиле. Как отметил ТАСС, игроки проведут встречу по применяемым в 80-годы правилам волейбола. Сеты будут проводить до 15 очков, получить балл команда сможет только в розыгрыше на своей подаче.

Матч посвятят 100-летию отечественного волейбола.

Бронзовые медали финального этапа первенства России по пляжному волейболу среди девушек и юношей до 19 лет взяли спортсменки клуба «Зоркий» из Красногорска Екатерина Червонос и Татьяна Шутова. Тройку лидеров также замкнул тандем Владимира Колесникова из Долгопрудного и Артема Чепелева из Дубны.