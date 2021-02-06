Мужская сборная России по теннису вышла в финал кубка ATP

Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева во второй встрече полуфинала ATP Cup. Наша сборная вышла в финал турнира, где сразится с итальянцами.

24-летний россиянин победил немца со счетом 3:6, 6:3, 7:5. Ранее наш теннисист Андрей Рублев обыграл Яна-Леннарда Штруффа со счетом 3:6, 6:1, 6:2. Победа Медведева вывела сборную России в финал турнира.

Даниил Медведев является четвертой ракеткой мира. Он живет во Франции и тренируется в Антибе.

Второй ATP Cup проходит в Мельбурне. В прошлом году победителем международных соревнований стала команда Сербии, которая в финальном матче обыграла команду Испании со счетом 2:1.