Мужская сборная России по биатлону завоевала золото в Германии

Мужская сборная России по биатлону победила на очередном этапе Кубка мира в Рупольдинге в Германии. Также призерами стали команды Германии и Белоруссии.

Об этом сообщило издание «Смотрим». В состав команды вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Халили начал эстафету, придя третьим после биатлонистов из США и Италии. Серохвостов вышел после него и пришел четвертым.

Логинов помог команде вырваться вперед. Цветков завершил гонку и также стал первым.

Германия заняла второй место, а Белоруссия — третье.

Ранее российские биатлонисты Евгения Буртасова и Матвей Елисев выиграли серебряные медали в традиционной «Рождественской гонке» в Рупольдинге. Первыми стали спортсмены из Австрии Лиза Тереза Хаузер и Феликс Лятнер. Третье место заняли чехи Михал Крчмар и Маркета Давыдова.

Российские биатлонисты оказались в числе лидеров, несмотря на ошибку судей. Во время гонки россиян отправили на трассу на 14 секунд раньше, чем следовало. В итоге Елисеева задержали на это время прямо во время гонки.