Спорт 22 декабря 2022, 17:02 Мужчины примут участие в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх

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Синхронисты поучаствуют в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации плавания.

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Уточняется, что мужчин допустили до группового этапа впервые в истории. Ранее они могли выступать только в микст-дуэтах. МОК официально одобрил нововведение.