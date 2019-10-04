Муж легкоатлетки Ласицкене высмеял подарок ВФЛА жене за победу на чемпионате мира

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) поздравила с победой трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене. Но если боксерам за успехи на ЧМ подарили машины, то легкоатлетке пока досталась только SМS, написал в Twitter ее муж Владас Ласицкас.

По его словам, всем одержавшим победу легкоатлетам ВФЛА разослала сообщения с поздравлениями и смайлами-цветами. При этом, когда первые места на Чемпионате мира завоевывали боксеры, то им в качестве подарка вручили по иномарке и сумме в пять миллионов рублей.

«Нас это не убьет». Легкоатлетка Ласицкене о нейтральном статусе российских спортсменов Подробнее

Чемпионат мира по легкой атлетике начался 27 сентября и продлится до 6 октября 2019 года. Ласицкене 30 сентября стала первой по прыжкам в высоту и первой троекратной чемпионкой в этом виде спорта. Легкоатлетка преодолела планку в 2,04 метра.

Первые две медали россиянка получила на чемпионатах 2015 и 2017 годов.

Также Ласицкене является чемпионкой Европы 2018 года, чемпионкой России и двукратной победительницей Континентального кубка IAAF.