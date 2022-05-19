Музей спорта появится в Петербурге

Музей достижений петербургского спорта планируют открыть в городе в июне. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказали в городском Комитете по физической культуре и спорту.

Сейчас у комитета есть договоренность с московским Государственным музеем спорта о проведении двух выставок в Петербурге. Предполагается, что они откроются 22 июня в помещениях комитета, который работает в историческом здании на Миллионной улице, 22. Позднее в новом музее планируется размещать уже собственную экспозицию. Кроме того, обсуждается размещение музея во дворце спорта «СКА Арена», который строится на проспекте Юрия Гагарина.