Спорт 08 февраля 2023, 10:21 Музей спорта открылся в Петербурге

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге состоялось открытие Государственного музея спорта.Об этом сообщил FlashNord.

В мероприятии приняли участие министр спорта России Олег Матыцин и вице-губернатор города Борис Пиотровский. «Невские новости» написали, что музей расположился в особняке Абамелек-Лазарева, который находится на набережной Мойки.

Реклама

«В экспозиции, помимо копии „Золотого мяча“, немало интересных артефактов: приз за первое командное место на первенстве СССР по плаванию, награда ЧМ по хоккею с шайбой среди молодежных команд и другие», — обратил внимание спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

Реклама