«Мумия Тутанхамона бегает быстрее». Итальянские болельщики высмеяли травмированного Кокорина

Болельщики итальянской «Фиорентины» высмеяли статью о том, что российский форвард Александр Кокорин, получивший травму, успел показать, что находится в хорошей физической форме. Комментаторы Fiorentina.it сошлись во мнении, что Кокорину лучше оставаться на скамье запасных.

Кокорин перешел в итальянский клуб из московского «Спартака». Российский форвард подписал с «Фиорентиной» контракт на 4,5 миллиона евро, который истекает летом 2024 года. Он сыграл за итальянцев в трех матчах, но не отметился ни одним голом. За день до воскресного матча с «Пармой» Кокорин выбыл из строя из-за травмы бедра. Встреча завершилась вничью. В «Фиорентине» сообщили, что пока неизвестно, сможет ли Кокорин выйти на поле в матче против «Беневенто», который пройдет 14 марта. Скорее всего, ему придется готовиться к следующему матчу, который «Фиорентина» сыграет у себя дома с «Миланом».

Пользователи в комментариях принялись шутить о том, в какой форме сейчас Кокорин. Например, один из них предположил, что у футболиста проблемы с лишним весом, и он медленно бегает по полю.

«Думаю, мумия Тутанхамона, брошенная посреди поля, бегала бы быстрее», — написал один из юзеров.

«Где и когда он показал свою хорошую физическую форму?» — задался вопросом пользователь.

«Не стоит рисковать, давайте лучше оставим его дома до конца чемпионата», — пошутил болельщик.

Еще один пользователь указал, что если Кокорин и помог команде, то только команде соперников.

«На Кокорина мы больше не рассчитываем, он нам не поможет», — констатировал другой юзер.

«Но увидим ли мы голы Кокорина?» — задался вопросом еще один болельщик.

«Давайте оставим его на скамейке запасных. Мы не видели, как он бежит, не видели, как он останавливает мяч, ни дриблинга, ни броска», — посетовал фанат.