Мухаммад Султонов стал лучшим игроком прошлого сезона в ФНЛ

Полузащитник московского «Торпедо» Мухаммад Султонов занял пост лучшего спортсмена прошедшего сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу лиги.

Подобное решение приняли на основе опроса тренеров и капитанов команд, принимавших участие в сезоне-2021/22. Спортсмен смог забить 15 мячей, а также отдал 12 результативных передач. С его помощью клуб смог победить в турнире.

Лучшим тренером сезона стал Олег Василенко, который является руководителем воронежского «Факела».