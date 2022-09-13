МПК рассмотрит вопрос об участии России в Паралимпийском комитете | 360°

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МПК рассмотрит вопрос об участии России в Паралимпийском комитете

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Международный паралимпийский комитет (МПК) проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос об членстве Паралимпийских комитетов России и Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя МПК Павла Рожкова.

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По данным сайта «Политика сегодня», эксперты будут решать, является ли обязательным для участия в МПК соблюдение Олимпийского перемирия. Также они рассмотрят ситуацию с государственной допинговой системой в России. Страну обвинили в этом в 2016 году, напомнил Рожков.

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