МПК рассмотрит вопрос об участии России в Паралимпийском комитете | 360°

Спорт 13 сентября 2022, 19:18 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber МПК рассмотрит вопрос об участии России в Паралимпийском комитете

Читать 360tv в

Международный паралимпийский комитет (МПК) проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос об членстве Паралимпийских комитетов России и Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя МПК Павла Рожкова.

Реклама

По данным сайта «Политика сегодня», эксперты будут решать, является ли обязательным для участия в МПК соблюдение Олимпийского перемирия. Также они рассмотрят ситуацию с государственной допинговой системой в России. Страну обвинили в этом в 2016 году, напомнил Рожков.

0 0 0 0 0 0