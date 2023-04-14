Спорт 14 апреля 2023, 14:13 МПК примет решение о допуске российских спортсменов отдельно от МОК МПК примет решение по допуску российских спортсменов независимо от МОК РИА «Новости»

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Международный паралимпийский комитет (МПК) пообещал допустить российских спортсменов к Играм-2024 в Париже вне зависимости от решения МОК. Об этом заявил глава организации Эндрю Парсонса. сообщило агентство Kyodo.

«МОК дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение», — отметил Парсонс, не уточнив конкретный сроки принятия решения о допуске участников из России к Паралимпиаде-2024.

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В четверг российских и белорусских спортсменов допустили к международным соревнованиям по триатлону. Таким образом, исполком Международного союза триатлона (World Triathlon) одобрил рекомендацию МОК.

Ранее МОК предложил допустить к соревнованиям российских спортсменов в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают специальную военную операцию на Украине.