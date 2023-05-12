12 мая 2023, 14:29
МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России и отменил решение о приостановлении членства в организации. Об этом сообщили на сайте МПК.
«Апелляционный трибунал удовлетворил апелляции России и Беларуси о приостановке по техническим причинам», — уточнили в сообщении.
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В организации подчеркнули, что решение МПК не принимать заявки российских и белорусских спортсменов на всемирные соревнования паралимпийцев остается в силе.
Россию лишили членства в Международном паралимпийском комитете в середине ноября 2022 года. Отстранение означало для ПКР потерю всех прав, кроме права на апелляцию.
Вслед за Россией лишили членства и Белоруссию. Белорусские паралимпийцы не могли оспорить решение комитета.
В середине апреля появилась информация, что МПК примет решение о допуске российских спортсменов отдельно от МОК.
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