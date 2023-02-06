Спорт 06 февраля 2023, 21:48 «Можно только восхищаться всеми ее заслугами». Журова — о завершившей карьеру синхронистке Ромашиной

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение семикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Светланы Ромашиной завершить свою спортивную карьеру. Парламентария процитировал RT.

Журова заметила, что завершение спортивной карьеры — это всегда грустно, поскольку у спортсменов недолгий век.

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«Можно только восхищаться всеми ее заслугами, это совершенно потрясающая спортсменка», — подчеркнула Журова.

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Ромашина является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. В ее активе золотые медали с трех Олимпиад в 2008, 2012 и 2016 годах. Кроме того, она становилась чемпионкой мира 21 раз. Европейское первенство Ромашина выигрывала 13 раз.