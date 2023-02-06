06 февраля 2023, 21:48
«Можно только восхищаться всеми ее заслугами». Журова — о завершившей карьеру синхронистке Ромашиной
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение семикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Светланы Ромашиной завершить свою спортивную карьеру. Парламентария процитировал RT.
Журова заметила, что завершение спортивной карьеры — это всегда грустно, поскольку у спортсменов недолгий век.
Реклама
«Можно только восхищаться всеми ее заслугами, это совершенно потрясающая спортсменка», — подчеркнула Журова.
Реклама
Ромашина является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. В ее активе золотые медали с трех Олимпиад в 2008, 2012 и 2016 годах. Кроме того, она становилась чемпионкой мира 21 раз. Европейское первенство Ромашина выигрывала 13 раз.
Спортсмены
Депутаты
Реклама
Реклама