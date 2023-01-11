11 января 2023, 15:45
«Может стать потрясающим гольфистом». Гвардиола — об уходе Бэйла из профессионального футбола
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о решении валлийского футболиста Гарета Бэйла завершить свою спортивную карьеру. Специалиста процитировал RT.
Гвардиола назвал Бэйла фантастическим игроком, который за свою карьеру завоевал множество трофеев.
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«Думаю, у него больше 100 матчей за Уэльс, а теперь он может стать потрясающим гольфистом», — добавил тренер.
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Бэйл отыграл 554 матча на клубном уровне. Он забил 186 голов и отметился 139 результативными передачами.
Футбол
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