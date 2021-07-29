Полузащитник «Спартака» Роша может покинуть клуб

Полузащитник московского «Спартака» Педро Роша может покинуть клуб уже в ближайшее время. Спортсмен вернется на свою родину, в Бразилию. Клуб «Гремио» планирует заполучить свой состав 26-летнего хавбека. Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на Radio Grenal.

Пока не поступало информации, будет ли это аренда спортсмена или же клуб приобретет Роша. Ранее футболист уже выступал за команду, однако в 2017 году перебрался в «Спартак». «Красно-белые» заплатили за трансфер футболиста 12 миллионов евро.