  • Мозгов прокомментировал американское гражданство Малкина

    14 ноября 2019, 13:27

    Ольга Ситникова

    Российский баскетболист Тимофей Мозгов положительно оценил получение американского паспорта нападающим сборной России по хоккею Евгением Малкиным, сообщил «Спорт экспресс».

    «Малкин, как понимаю, все-таки не депутат и не госслужащий, так что при чем тут политика? Со вторым паспортом действительно удобнее», — отметил баскетболист.

    Малкин объяснил, зачем ему нужен паспорт США

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    «Тем более сейчас при усложненных отношениях получить визу тяжело, сроки ожидания зашкаливают», — напомнил Тимофей Мозгов.

    Мозгов также пояснил, что паспорт США позволяет путешествовать по миру, не получая визы. Баскетболист добавил, что у него нет американского паспорта, однако есть грин-карта и вид на жительство.

    По информации сайта «Утро.ру», пользователи в интернете негативно отреагировали на слова спортсмена.

    «Мозгов бы ему», «Мозг это лишний вес для спортсмена.Он его постоянно сгоняет», «Вот потому наши сборные мало где что выигрывают. В них играют люди, которых вроде бы и научили играть, только не научили быть гражданами собственной страны и патриотами своей Родины», «Безмозгов будет его фамилия после получения гражданства сша», — написали комментаторы.

    Ранее нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин объяснил свое решение получить американский паспорт. Выяснилось, что он никогда не думал о том, чтобы отказаться от российского гражданства. Паспорт США хоккеисту нужен, чтобы решить бытовые и рабочие вопросы, которые возникают из-за его длительного пребывания в Штатах.