Мозгов прокомментировал американское гражданство Малкина

«Малкин, как понимаю, все-таки не депутат и не госслужащий, так что при чем тут политика? Со вторым паспортом действительно удобнее», — отметил баскетболист.

Малкин объяснил, зачем ему нужен паспорт США Подробнее

«Тем более сейчас при усложненных отношениях получить визу тяжело, сроки ожидания зашкаливают», — напомнил Тимофей Мозгов.

Мозгов также пояснил, что паспорт США позволяет путешествовать по миру, не получая визы. Баскетболист добавил, что у него нет американского паспорта, однако есть грин-карта и вид на жительство.

По информации сайта «Утро.ру», пользователи в интернете негативно отреагировали на слова спортсмена.

«Мозгов бы ему», «Мозг это лишний вес для спортсмена.Он его постоянно сгоняет», «Вот потому наши сборные мало где что выигрывают. В них играют люди, которых вроде бы и научили играть, только не научили быть гражданами собственной страны и патриотами своей Родины», «Безмозгов будет его фамилия после получения гражданства сша», — написали комментаторы.

Ранее нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин объяснил свое решение получить американский паспорт. Выяснилось, что он никогда не думал о том, чтобы отказаться от российского гражданства. Паспорт США хоккеисту нужен, чтобы решить бытовые и рабочие вопросы, которые возникают из-за его длительного пребывания в Штатах.