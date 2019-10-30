Моуринью решил стать наставником «Арсенала»

По информации сайта «Аргументы и факты», в настоящее время футбольный клуб «Арсенал», который находится на пятом месте турнирной таблицы Английской премьер-лиги, тренирует испанец Унаи Эмери. Руководство клуба такие результаты не устраивают.

Британский таблоид отметил, что Моуринью хочет впервые в истории английского футбола завоевать титулы трех клубов. У него уже есть трофеи с «Манчестер Юнайтед» и «Челси».