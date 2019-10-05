Мотоциклы, скорость и адреналин. Гонка с препятствиями прошла в Зарайске

В Зарайске прошел ежегодный чемпионат по эндуро на мотоциклах. Несколько десятков спортсменов преодолевали рвы, трамплины и болота, чтобы стать первым.

Эндуро — это гонка по бездорожью на специализированных спортивных трассах. Трасса начинена бревнами, валунами и другими препятствиями.

Источник фото: телеканал «360»

Стоимость спортивных агрегатов, которые участники совсем не жалеют в условиях бездорожья, около миллиона рублей, но для спортсменов это не повод аккуратничать и не набирать скорость.

Соревнования проводятся на личное первенство. Всего в заезде приняли участие 30 спортсменов от 14 лет и старше. Некоторые препятствия оказались многим не по зубам.

«Был спецучасток, так называемый брод, то есть проезд был через реку и обратно. На тот берег участники проходили довольно-таки просто, а обратно застревали, уровень — все-таки любительский, поэтому приходилось помогать», — сказал Андрей Леонов, соорганизатор чемпионата МО по эндуро на мотоциклах.

В соревнованиях принял участие и многократный чемпион России и Европы по эндуро на мотоциклах Дмитрий Паршин.

«Любой спорт опасный — интересный. Нет такого спорта, который был бы безопасным. Но этот спорт считается экстремальным — это факт. Я занимаюсь уже больше 25 лет, раньше выступал на чемпионатах мира и Европы», — отметил Дмитрий Паршин, участник чемпионата.

Источник фото: телеканал «360»

Всего спортсмены преодолели около четырех километров на своих мотоциклах по пересеченной местности. Трасса непростая. Из-за непогоды еще и размыта дорога. Были и рвы, и болта, и еще восемь искусственных препятствий. Например, катушки от проводов, врытые в землю, или автошины. Но организаторы говорят, это абсолютно привычная история для участников.

«У нас трассы все рассчитываются, средняя скорость на кроссе 60 километров в час. Где скорость большая, то гасится виражом. Гонка эндуро — это гонка на выносливость», — объяснил Олег Леонов, соорганизатор чемпионата МО по эндуро на мотоциклах.

Теперь все соревнования по эндуро и другим дисциплинам мотоспорта будут проходить в Зарайске. Здесь заработал мотопарк. Где будут развивать 26 дисциплин: авто, мото и велоспорта. Пока есть только стоянка, но в будущем здесь будут и ремонтные мастерские для спортсменов, и кафе для зрителей, и смотровые площадки.