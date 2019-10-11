Мотокросс-трассу мирового уровня построили в Магнитогорске

Мотоциклы, скорость и адреналин. Гонка с препятствиями прошла в Зарайске Подробнее

Открытый Кубок УрФО ДОСААФ по мотокроссу пройдет в Магнитогорске во второй раз. В город приедут 70 спортсменов из Оренбургской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей, а также спортсмены из Казахстана.

Торжественное открытие соревнований пройдет 12 октября.

Соревнования по мотокроссу различных уровней в Магнитогорске не проводились последние три года из-за устаревшей инфраструктуры. Теперь же в городе появилась новая трасса длиной 1400 метров. На ней уже неоднократно ездили спортсмены во время тренировочных заездов. А вот соревнования она примет впервые.

Организаторы предстоящего турнира и администрация Магнитогорска пообещали и дальше развивать новую трассу. Открытый кубок УрФО пройдет там же и в 2020 году.