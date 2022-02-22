Мостовому не понравился новый логотип «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой недоволен новым логотипом «Спартака». Об этом написала «Газета.ru».

Мостовой не понимает, зачем нужно было тратиться на создание логотипа, который почти не отличается от предыдущего.

«Не понимаю, в чем разница. Смотришь на ту и на другую эмблему и видишь, что это „Спартак“. Немножко звездочки, наверное, побольше сделали. Но это же непринципиально. В остальном все также: буква С, мяч, белая полоса, красный ромб. Если на это еще затратили деньги, то это вообще бред тогда», — написал он в своем Telegram-канале.