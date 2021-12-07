Мостовой высказался о возможной смене наставника «Спартака»

Экс-хавбек «Спартака» и российской сборной Александр Мостовой обсудил с «РБ Спорт» вероятную смену главного тренера московского клуба Руя Витории на Паоло Ваноли.

«Ваноли, значит, Ваноли. Витория не обидится. Возьмет деньги и уедет. Правильно это или нет, решаем не мы. Мы можем только пошуметь и покричать», — цитирует Мостового «Газета.ru».

По его словам, «красно-белые» приучили к тому, что способны сменить 12 наставников за 15 лет.

Руй Витория возглавил спартаковцев в мае этого года. Поле 17 туров столичная команда находится на девятом место в таблице отечественного чемпионата.