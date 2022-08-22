Мостовой высказался о перспективах «Спартака» при новом руководстве

Экс-игрок российской сборной по футболу Александр Мостовой пришел к выводу, что новое руководство московского «Спартака» способно улучшить положение команды. Об этом сообщил RT.

По словам Мостового, неизвестно, что будет происходит в «Спартаке» при новом руководстве и непонятно, кто встанет у руля клуба.

«Может, будет лучше. Но хуже, думаю, точно не станет», — предположил Мостовой.

По его словам, бывшему президенту клуба Леониду Федуну сложно предъявить претензии, поскольку построена «Открытие Арена», а болельщики довольны.

Вдобавок на месте стадиона возвели целый город. Все это — для людей. Когда зарабатываешь много денег, почему бы не сделать им приятно. Тут большого ума нет. А со спортивной точки зрения похвастаться нечем», — добавил футболист.