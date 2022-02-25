Мостовой выразил сожаление, что «Зенит» не реализовал свои моменты в матче с «Бетисом»

Бывший хавбек российской сборной по футболу Александр Мостовой обсудил с «Известиями» вылет петербургского «Зенита» из Лиги Европы.

«Сине-бело-голубые» сыграли вничью ответный матч с испанским «Бетисом» в 1/16 финала. Этого оказалось недостаточно для выхода в следующий этап, поскольку предыдущая игра закончилась проигрышем петербуржцев со счетом 2:3.

По мнению Мостового, у «Зенита» были шансы пройти дальше. По его словам, команде стоило играть чуть внимательнее в обеих встречах.

«Но по игре молодцы. Жаль, что не реализовали свои моменты», — цитирует Мостового «Газета.ru».