Мостовой усомнился в том, что Зобнин сможет играть в Европе

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру футболиста сборной и «Спартака» Романа Зобнина для Metaratings.ru. Мостовой усомнился, что Зобнин может добиться успеха в Европе.

«Да, Зобнин крепкий, хороший парень, с хорошими физическими данными. Но в Европе таких ребят с такими же природными данными очень много. Чтобы выделяться там, надо забивать, отдавать, решать исход игры. А просто бегать, отнимать мяч, выбивать, стараться, к 27 годам забить четыре гола в чемпионате России. О чем тут говорить?», — сказал Мостовой.

Он заметил, что то же можно сказать и о многих других футболистах нынешней сборной.

На Евро-2020 сборная России с Зобниным в составе заняла последнее место в группе B, добавила «Газета.ru».