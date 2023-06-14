Спорт 14 июня 2023, 23:48 Мостовой усомнился в профессионализме Абаскаля

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Экс-игрок московского «Спартака» и российской сборной Александр Мостовой признался РИА «Новости», что не считает полноценным тренером наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По словам Мостового, для него Абаскаль не тренер, в просто человек, который где-то был и что-то делал в футболе. Он напомнил о прежних наставниках спартаковцев Константине Бескове и Олеге Романцеве, которые прошли «футбольную жизнь от, а до я».

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«Клуб с такими традициями, тут столько футболистов было выдающихся, столько побед. И вдруг берут ноунейма — ему 30 с лишним лет, в футбол не играл», — цитирует Мостового «Политика Сегодня».