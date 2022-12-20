Спорт 20 декабря 2022, 18:27 Мостовой счел логичным решение Бензема завершить карьеру во французской сборной

Читать 360tv в

Экс-игрок российской сборной по футболу Александр Мостовой обсудил с сайтом Sport24 решение бомбардира Карима Бензема завершить свою карьеру в национальной команде Франции.

«Бензема принял логичное решение. Ему сейчас 35 лет», — цитирует Мостового RT.

Реклама

По его словам, футболист был способен многое сделать для французской сборной на прошедшем чемпионате мира. Мостовой заметил, что в последних двух матчах не хватало такого форврда, как Бензема.

Реклама