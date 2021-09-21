Мостовой раскритиковал наставника «Спартака»

Экс-игрок российской сборной Александр Мостовой прокомментировал поражение спартаковцев в матче против ЦСКА в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщил «Матч ТВ».

По словам Мостового, если будет объявлено об уходе наставника красно-белых Руи Витории, то это никого не удивит, поскольку у команды нет ни игры, ни результата. При этом, по мнению Мостового, спартаковцы никому не уступают по игре.

«Иногда смотришь на Виторию, он и сам не понимает, что происходит. Необъяснимо», — цитирует футболиста «Газета.ru».