Мостовой прокомментировал новость о продаже «Спартака» «Лукойлу»

Московский «Спартак», по данным СМИ, переходит под управление нефтяной компании «Лукойл». Эту новость в разговоре с «Газетой.ru» прокомментировал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

По его словам, предсказать, как изменится ситуация в команде, трудно.

«Сейчас невозможно сказать, как изменится ситуация в команде. Федун был у руля почти 20 лет, наконец-то трофей выиграли. Один раз еще чемпионство было. Если „Спартак“ в следующие годы будет выигрывать титулы, все будут говорить, что стало лучше. Если трофеев не будет, все скажут, что это одно и тоже. Никто же не знает, кто сейчас будет управлять командой. Хорошо, что выиграли Кубок. Если бы в финале уступили, все бы кричали: „Елки-палки, сколько можно?!“ А выиграли, и все все забыли», — сказал Мостовой.

По данным СМИ, Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут «Лукойлу» свои акции «Спартака». Также сообщается, что Леонид Федун сохранит свою долю в клубе, но отойдет от оперативного управления.