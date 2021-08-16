Мостовой прокомментировал конфликт Дзюбы и Семака

СМИ заявили, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба может покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером команды Сергеем Семаком. Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал данную информацию в беседе с «Газетой.ru».

Спортсмен отметил, что слухи о переходе Дзюбы в «Рубин» могут быть вполне оправданы. По его мнению, причиной разногласий может служить финансовый вопрос.

«Ну, а что здесь такого? Вчера, например, в „Краснодаре“ у Тони Вильены возник конфликт с Ильиным, так что все может быть. Когда в футболе крутятся бешеные деньги — конфликты неизбежны. Тем более, некоторые люди начинают себя считать выше остальных», — отметил Мостовой.