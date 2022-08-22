Мостовой признался, что уход Федуна из «Спартака» не вызвал у него никаких эмоций

Экс-футболист российской сборной по футболу Александр Мостовой обсудил с RT уход Леонида Федуна с поста президента московского «Спартака».

«Эмоций никаких. Единственное, что это произошло в день моего рождения», — заметил Мостовой.

По его словам, Федун должен был когда-то уйти из клуба, поскольку при нем почти за 20 лет спартаковцам удалось завоевать не там много наград.

«По одному чемпионату, Кубку и Суперкубку России. А это ведь огромный срок. Посмотрите, сколько трофеев за это время завоевали ЦСКА и „Зенит“. Даже „Локомотив“ и „Рубин“ завоевали больше», — обратил внимание футболист.

Он подчеркнул, что Федуну удалось сделать для «Спартака» много хорошего, а единственный минус — в результатах команды и минимальном количестве трофеев.

«Учитывая уровень отечественного футбола, это ужас. Просто кошмар. С такими возможностями и деньгами можно было выиграть как минимум пять комплектов золотых медалей» — добавил Мостовой.