Мостовой предрек победу сборной России в матче с Финляндией

Матч сборной России с Финляндией пройдет 16 июня на стадионе «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге. Известный футболист Александр Мостовой поделился с телеканалом «Звезда» своими ожиданиями.

Мостовой по праву считается одним из лучших игроков за всю историю сборной России. Ожидания от предстоящего матча у него довольно оптимистичные: по мнению футболиста, российская сборная «с горем пополам» может одержать победу над финнами.

«Финнов мы должны обыгрывать и так и сяк. После того, что мы показали в первом матче — разгромное поражение. А финны благодаря тому, что произошло на поле в Дании, конечно, они не должны были доигрывать эту игру, но датчане решили доиграть и сделали себе хуже. Финны взяли три незапланированных очка. Поэтому сейчас будет непонятно что. Но я думаю, что, если по-спортивному, по-футбольному говорить, если нам дома не обыгрывать финнов, то что нам тогда вообще думать и делать дальше? Я думаю, что с горем пополам, но мы их, наверное, обыграем все-таки», — сказал футболист.

Россия проиграла в первом матче с Бельгией. Теперь, чтобы выйти из группы, российской сборной необходимо одержать победу над финнами и датчанами.