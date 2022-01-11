Мостовой оценил переход Сергеева в «Зенит»

Экс-хавбек сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой обсудил со «Спорт-Экспрессом» переход бомбардира Ивана Сергеева из самарских «Крылышек» в петербургский «Зенит».

«То, что футболист русский, — это хорошо. Нужен ли он „Зениту“? Здесь знак вопроса. Сможет ли он там играть? Тоже знак вопроса. Мы понимаем, что уровень футболистов в „Зените“ выше», — цитирует Мостового «Газета.ru».

По словам футболиста, Сергеев пока еще «сыроватый» игрок. Он усомнился, что «Зенит» будет делать ставку на него в нападении. Исходя из этого, Мостовой признался, то трансфер Сергеева в стан «сине-бело-голубых» остается для него загадкой.