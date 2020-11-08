После «слива» интимного видео в Сеть главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать футболиста Артема Дзюбу на ноябрьские сборы. Это решение назвали не жестким, а справедливым.

Об этом «360» рассказал футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Я думаю, что оно не жесткое. Оно, скорее всего, правильное, чтобы спокойнее было для команды, для общественности и для самого футболиста», — пояснил он.

Собеседник отметил, что на эту тему не хочется много говорить, потому что здесь затронут не только спорт.

«Здесь немного затронута тема не только спорта. Если бы меня спросили, почему его не выбрали по спортивной части, я бы тогда сказал: перегрузки, нагрузки, еще там много. Хотя об этом мы предупреждали тоже. Я много раз говорил: зачем его там ставить, дайте отдохнуть. Но сейчас, к сожалению, такая неприятная история», — пояснил он.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на Артема Дзюбу, занимается самоудовлетворением. Многие спортивные фанаты узнали женский голос за кадром. Они уверены, что говорила ведущая телеканала «Матч ТВ» Мария Орзул. Дмитрий Губерниев рассказал «360», что она не имеет к происходящему никакого отношения. Телеведущий поддержал футболиста и отметил, что после решения Черчесова у него появится время «нормализовать ситуацию».

Ura.ru рассказало, что капитан сборной России по футболу Артем Дзюба был готов к появлению в Сети интимного ролика с его участием. Несколько недель назад его взломали — злоумышленники успели получить это видео прежде, чем футболит форматировал память устройства.

«Невские новости» отметили, что после скандала с этим роликом Дзюба выйдет на поле во время матча с «Краснодаром» без капитанской повязки. Вместо него ее наденет Деян Ловрен.