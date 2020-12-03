Мостовой назвал игру российских клубов в Лиге чемпионов провалом

«Назовем этот евросезон провальным», — заявил он.

Мостовой так считает потому, что пока только «Краснодар» вышел в Лигу Европы. Также еще сохраняются надежды на успех ЦСКА. Однако «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» не вышли из группы, в этом и заключается основная причина провала.

В Лиге Европы российские клубы также выступают неудачно, заявил Мостовой. Например, «Ростов» и «Динамо» не пробились в групповой этап турнира.

Футболист объяснил провал отечественных клубов в европейских турнирах системными проблемами в футболе страны.

«Основной корень — это то, что у нас слишком искусственно созданные, тепличные условия для наших обычных средних футболистов, поэтому у нас кто уехал (играть за границу — прим. ред.) — это [Александр] Головин», — отметил Мостовой.

Он предложил вернуть те времена, когда хорошие контракты и зарплату давали только после отличных результатов.

«Краснодар» обыграл «Ренн» в матче группового турнира Лиги чемпионов со счетом 1:0. Единственный мяч забросил в ворота Маркус Берг на 71-й минуте.