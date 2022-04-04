Мостовой: Баринов бы потянул уровень нынешней «Валенсии»

Бывший игрок российской сборной Александр Мостовой обсудил с «Чемпионатом» сообщение о том, что «Валенсия» проявляла интерес к хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Баринов бы потянул уровень нынешней „Валенсии“. Она уже давно не та, которая была при мне», — цитирует Мостового «Газета.ru».

Он заметил, что у «Валенсии» в центре поля много своих футболистов, таких как Баринов. По словам Мостового, для испанского клуба всегда является риском покупка иностранного футболиста в центральную зону.