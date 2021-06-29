Мостового очень удивил вылет Франции с Евро-2020

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой обсудил с порталом News.ru вылет французов с чемпионата Европы после проигрыша швейцарцам в 1/8 финала.

«Я думаю, никто этого не предполагал. <…> Я очень удивлен», — признался футболист.

По словам Мостового, у него не укладывается в голове, как подопечные Дидье Дешама могли отдать победу, ведя со счетом 3:1. Он допустил, что сборная Франции немного расслабилась, посчитав, что матч уже решен.

Прокомментировал футболист и неудачную игру бомбардира Килиана Мбаппе, которому не удалось реализовать 11-метровый.

«Не повезло Мбаппе. Всегда неприятно, когда звезда футбола не забивает», — добавил собеседник издания.