Московское «Динамо» договорилось с форвардом Жонатасом

По данным информагентства, 30-летний бразилец будет играть за клуб на правах свободного агента. Ему предложили контракт сроком на два года с возможностью продлить его еще на один сезон.

Что касается зарплаты, то форварду пообещали 1,8 миллиона евро в год. Стороны могут подписать контракт в течение месяца после того, как трансферное окно закроется. Сейчас футболист находится в российской столице. Он ждет, когда последние детали соглашения будут урегулированы.

Уточняется, что Жонатас уже играл в Российской Премьер-лиге. В сезоне 2016/17 он выступал за казанский «Рубин». В 35 матчах бомбардир забил 15 мячей и отметился тремя голевыми передачами.