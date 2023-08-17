Спорт 17 августа 2023, 14:10 Московский «Спартак» представил третий комплект формы Московский «Спартак» представил третий комплект формы в честь разгрома «Аякса» в 1998 году Фото: ФК «Спартак»

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Московский футбольный клуб «Спартак» представил третий комплект формы на сезон 2023–2024 года. Форма выполнена в красно-черных цветах, как сообщили в пресс-службе команды. Это цветовое решение посвящено легендарному матчу против нидерландского «Аякса» в 1998 году.

«Представляем третий комплект формы на сезон-2023/24, посвященный историческим победам над „Аяксом“ 25 лет назад», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

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25 лет назад в форме красно-черного цвета московский клуб обыграл соперников в Амстердаме со счетом 3:1. В честь юбилея победы нынешний состав команды сможет выступать в форме этих оттенков.

Представили форму в соцсетях команды трогательным видео о поколениях болельщиков «Спартака».

Ранее четыре улицы в Покровском-Стрешневе назвали в честь легендарных спартаковцев — братьев Старостиных, Константина Бескова, Федора Черенкова и Николая Озерова.