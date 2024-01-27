Спорт 27 января 2024, 21:31 Московский «Спартак» переиграл «Динамо» в серии буллитов чемпионата КХЛ Московский «Спартак» победил «Динамо» со счетом 4:3 в чемпионате КХЛ

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Московский хоккейный клуб «Спартак» обыграл «Динамо» в серии буллитов в последней встрече команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона. Встреча закончилась со счетом 4:3, игра проходила на арене «Мегаспорт» в Москве.

В составе красно-белых шайбы забросили Александр Бурмистров (34 минута), Егор Варюшкин (43) и Николай Голдобин (52). Победный буллит реализовал нападающий Егор Чезганов.

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У «Динамо» отличились Джордан Уил (31), Игорь Чернышов (38) и Бреннан Менелл (59).

Матч «Спартак» — «Динамо» побил рекорд посещаемости в текущем сезоне на арене «Мегаспорта». На трибунах за игрой наблюдали 10 655 болельщиков.

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» 14 января обыграл петербургский СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Череповце и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.