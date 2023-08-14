Спорт 14 августа 2023, 18:47 Московский «Спартак» хочет подписать центрального защитника «Альмерии» ФК «Спартак» предложил сербскому защитнику «Альмерии» Бабичу 1,5 миллиона евро в год Transfermarkt

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Московский «Спартак» близок к подписанию защитника испанской «Альмерии» и сборной Сербии Срджана Бабича. Об этом сообщил Telegram-канал «Спартак Информ».

В прошлом сезоне Бабич провел 34 матча в испанской Ла Лиге и забил три гола.

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Контракт спортсмена с «Альмерией» заключен до 30 июня 2026 года. По данным СМИ, «Спартак» предложил за игрока компенсацию в пять миллионов евро и зарплату в размере 1,5 миллиона евро в год. Портал Transfermarkt оценил рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3,5 миллиона евро.

Ранее бывший член сборной России Канчельскис оценил шансы московского «Спартака» после суперстарта.