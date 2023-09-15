Спорт 15 сентября 2023, 19:17 Московский проект «Спортивные выходные» откроет новый сезон в выходные Сиротинина: новый сезон «Спортивных выходных» начнется на закрытых площадках Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В субботу, 16 сентября, в Москве возобновится работа проекта «Спортивные выходные». Об этом сообщила заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям столичных центров госуслуг Кристина Сиротинина.

По ее словам, занятия впервые проедут на закрытых площадках столицы, включая фуд-моллы «Три вокзала. Депо» и «Депо. Москва» на Лесной улице, Культурный центр ЗИЛ, городское пространство HAND и инновационный центр «Сколково». Посетить тренировку также можно будет на полюбившихся площадках, таких как зал на ВДНХ, Южный и Северный речные вокзалы и студии растяжки и фитнеса SM Stretching.

Совсем недавно мы завершили летний сезон всеми любимого проекта. Этот год был полон событий, многие из которых произошли впервые за время его существования. Количество площадок на свежем воздухе, где жители могли заниматься с профессиональными тренерами, увеличилось до 26. Кристина Сиротинина

График тренировок и адреса площадок будут доступны на сайте проекта «Спортивные выходные». Также на занятия можно записаться в любом центре «Госуслуг».

В этом году проекту «Спортивные выходные» исполнилось три года. С прошлого года количество площадок увеличилось на шесть. Профессиональные тренеры провели около 1300 занятий, которые посетили более 20,5 тысячи участников.

Ранее стало известно о том, что забеги пройдут в столичных парках перед юбилейным Московским марафоном.