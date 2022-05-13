Московский полумарафон состоится 15 мая. Движение в городе ограничат

Движение на некоторых улицах Москвы ограничат 15 мая из-за проведения Московского полумарафона. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра города.

Протяженность полумарафона — 21,1 километра. Мероприятие стартует с территории спорткомплекса «Лужники». В нем примут участие около 20 тысяч человек.

Из-за полумарафона ограничат движение участки Лужников, Хамовнического Вала, Остоженки, а также Лужнецкой, Фрунзенской, Кремлевской, Москворецкой, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской и Пречистенской набережных, Новокрымского и Соймоновского проездов.