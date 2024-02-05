Спорт 05 февраля 2024, 15:50 Московский НПЗ расширил возможности для занятий спортом в ЮВАО Автор фото: Сергей Шинов

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Московский нефтеперерабатывающий завод поддержал крупнейшие в стране соревнования по биатлону среди любителей в 2024 году — PIONER CUP. Спринтерская гонка для всех желающих прошла в Юго-Восточном округе столицы в биатлонно-лыжном комплексе в Марьино, здесь же состоится заключительная эстафета сезона в марте. Популяризацией здорового образа жизни и спорта занимаются в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

МНПЗ участвует в организации серии соревнований по любительскому биатлону с 2022 года. Попробовать свои силы в биатлоне может любой желающий. Участники получают спортивный инвентарь от организаторов, работает прокат лыжного оборудования. В течение сезона в соревнованиях по биатлону принимают участие более 3,5 тысячи человек.

«Мы с удовольствием участвуем в поддержке любимых местными жителями видов спорта. Важно, что множество биатлонистов-любителей выступают вместе со своими детьми. Это настоящий семейный спортивный праздник», — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Автор фото: Сергей Шинов Автор фото: Сергей Шинов Автор фото: Сергей Шинов Автор фото: Сергей Шинов Автор фото: Сергей Шинов

Ранее МНПЗ отреагировал на просьбы местных жителей и отремонтировал спортивный зал в ДК «Капотня». Предприятие поддерживает юношескую футбольную команду «Смена», а волонтеры Московского НПЗ проводят мастер-классы и уроки верховой езды для школьников Капотни.