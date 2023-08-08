08 августа 2023, 18:39
Московский «Локомотив» назвал цену, за которую готов продать Пиняева
Спортивный директор ФК «Локомотив» Ульянов: клуб готов продать Пиняева за 30 млн евро
Московский «Локомотив» не будет рассматривать предложения о трансфере полузащитника Сергея Пиняева, если их сумма будет ниже 30 миллионов евро. Об этом рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов в интервью Sport24.
Чтобы предложение по нему [Сергею Пиняеву] рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться, — миллионов 30 евро.
Дмитрий Ульянов
По его словам, на данный момент никто из клубов не проявлял желания приобрести футболиста.
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Сергей Пиняев, 18-летний полузащитник, сыграл четыре матча в нынешнем сезоне. Он отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до декабря 2026 года.
Ранее форварда клуба Артема Дзюбу назвали помехой для «Локомотива». Это мнение выразил бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов.
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