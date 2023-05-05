05 мая 2023, 19:21
Московский «Динамо» расстанется с главным тренером Славишей Йокановичем
Сербский тренер Славиша Йоканович покинет московский футбольный клуб «Динамо» уже этим летом. Об этом сообщило издания Sport24 со ссылкой на источник.
Если тренеру не удастся добиться поставленных задач в текущем сезоне, клуб не станет заключать с ним новый контракт. В дальнейшем тренер может стать во главе белградского «Партизана». Также он может присоединиться к командам из Саудовской Аравии или Катара, написала «Политика сегодня».
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Главным тренером «Динамо» Йоканович стал в 2022 году. Под его руководством клуб занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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