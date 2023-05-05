Спорт 05 мая 2023, 19:21 Московский «Динамо» расстанется с главным тренером Славишей Йокановичем

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Сербский тренер Славиша Йоканович покинет московский футбольный клуб «Динамо» уже этим летом. Об этом сообщило издания Sport24 со ссылкой на источник.

Если тренеру не удастся добиться поставленных задач в текущем сезоне, клуб не станет заключать с ним новый контракт. В дальнейшем тренер может стать во главе белградского «Партизана». Также он может присоединиться к командам из Саудовской Аравии или Катара, написала «Политика сегодня».

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Главным тренером «Динамо» Йоканович стал в 2022 году. Под его руководством клуб занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.