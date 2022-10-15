Московский «Динамо» обыграл «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ | 360°

Спорт 15 октября 2022, 23:44 Поделиться Telegram

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Viber Московский «Динамо» обыграл «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» в матче чемпионата России

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Футбольный клуб «Динамо» обыграл «Оренбург» в матче 13-го тура чемпионата России. Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги прошел на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и закончился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых.

Счет в матче на 11-й минуте открыл футболист «Динамо» Сергей Паршивлюк, который пробил в дальний угол ворот. Для спортсмена этот мяч стал первым за клуб. «Оренбург» сравнял счет в середине тайма благодаря голу Владимира Сычевого, который в матче оформил дубль.

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Второй и третий мяч за «Динамо» забили Вячеслав Грубев и Роберто Фернандес, последний принес победный гол команде.

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По результатам матча бело-голубые закрепились на восьмой строчке турнирной таблицы. «Оренбург» оказался на девятой позиции.

Титулованный аргентинский футболист Лионель Месси недавно занял первое место в рейтинге 100 самых лучших футболистов всех времен по версии издания FourFourTwo. Второе место отдали не менее легендарному спортсмену Диего Марадоне.

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