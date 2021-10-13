Московские спасатели заняли первое место в чемпионате по многоборью

Чемпионат по многоборью среди спасательно-поисковых формирований провели в Севастополе. Первое место заняла сборная Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, написало Утро.ру.

Второе место заняли спасатели из Удмуртии, а третье — из Сибири. Участники соревнований выполняли силовые упражнения на перекладине, маневрирование на акватории, оказывали помощь условным пострадавшим в техногенной аварии, спасали людей из-под завалов.