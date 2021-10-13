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    13 октября 2021, 19:15

    Московские спасатели заняли первое место в чемпионате по многоборью

    Победителем чемпионата по многоборью среди спасателей стала сборная московского Департамента по делам ГО и ЧС

    Полина Гребенщикова

    Чемпионат по многоборью среди спасательно-поисковых формирований провели в Севастополе. Первое место заняла сборная Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, написало Утро.ру.

    Второе место заняли спасатели из Удмуртии, а третье — из Сибири. Участники соревнований выполняли силовые упражнения на перекладине, маневрирование на акватории, оказывали помощь условным пострадавшим в техногенной аварии, спасали людей из-под завалов.